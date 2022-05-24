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Автор Евгения Васильева

Молдавский депутат Цырдя: власти запретят бывшую партию Додона ПСРМ

Мир

Депутат парламента Молдавии от ПСРМ Богдан Цырдя в беседе с Pravda.Ru отреагировал на расследование в отношении бывшего президента республики Игоря Додона.

Молдавский депутат Цырдя: власти запретят бывшую партию Додона ПСРМ

"Впервые за 30 лет независимости Республики Молдова выдвинули обвинения экс-президенту. Я напомню, что вчера бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, которого арестовали, а потом освободили, дал понять, что глава страны Майя Санду лично требовала от него завести уголовное дело против Игоря Додона, экс-президента Владимира Воронина и бывшего премьера Зинаиды Гречаный", — сказал парламентарий.

Также он подчеркнул, что Додон не является бизнесменом и не имеет счета в иностранных банках. При этом политика обвиняют в незаконном обогащении, отметил собеседник издания.

"Это делается не просто так. Говорят, что будут аресты чуть ли не половины оппозиционной фракции ПСРМ. Потом наступит запрет пророссийских и российских СМИ в Молдове. Власти уже готовят второе чтение закона. Затем запретят ПСРМ", — заявил Цырдя.

Ранее в Генпрокуратуре Молдавии рассказали о подозрениях в отношении бывшего лидера республики. По данным правоохранителей, его обвинили в пассивной коррупции, государственной измене, незаконном обогащении и финансировании партии со стороны криминальной группы. Представители ведомства добавили, что экс-президент Додон мог получить взятку от бизнесмена Владимира Плахотнюка.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы молдавия коррупция майя санду игорь додон
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