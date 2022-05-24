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Автор Светлана Нерадовская

Депутат оценила прекращение ВОЗ и МККК поставок лекарств в ЛДНР

Мир

Депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с Pravda. Ru дала пояснение по поводу прекращения поставок жизненно важных лекарств со стороны ВОЗ и МККК в Луганскую и Донецкую Народные Республики.

Депутат оценила прекращение ВОЗ и МККК поставок лекарств в ЛДНР

Бессараб согласилась, что сегодняшняя ситуация с обеспечением ДНР и ЛНР лекарственными средствами является тревожной, потому что западные партнёры, с которыми сотрудничала РФ до спецоперации и с которыми надеялась сотрудничать и дальше, теперь не желают принимать участие в рассмотрении контрактов по госзакупкам.

Однако депутат отметила, что в этом отношении всё не так плохо.

"По сообщению Минздрава, сегодня есть возможность обеспечения непосредственно жизненно необходимыми лекарственными препаратами за счет именно отечественного российского производства. Не буду утверждать это. Но, по крайней мере, на текущий период такой проблемы не существует.

Что же касается поставок в ДНР и ЛНР, сегодня они осуществляются, прежде всего, на основе гуманитарной помощи, насколько мне известно", — рассказала Бессараб.

В заключение парламентарий пообещала, что правительство сделает всё возможное, чтобы решить эту проблему в кратчайшие сроки.

24 мая стало известно, что Всемирная организация здравоохранения и Международный комитет Красного Креста прекратили поставки жизненно важных лекарств в ДНР и ЛНР, предназначенные, в частности, для диабетиков, СПИД и ВИЧ-инфицированных.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы лнр днр воз лекарства красный крест светлана бессараб
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