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Автор Камиль Джабраилов

Ветеран разведки: "Острая фаза конфликта на Украине завершится к осени"

Мир

Острая фаза конфликта на Украине завершится примерно к концу лета или началу осени, выразил своё мнение в беседе с Pravda. Ru ветеран Службы внешней разведки, полковник, бывший боец спецподразделения "Вымпел" Лев Корольков. Ситуация разрешится со сменой власти в США и Европе, полагает он.

Ветеран разведки: "Острая фаза конфликта на Украине завершится к осени"

"Острый период должен быть где-то до конца лета — начала осени, потом всё перейдёт в необходимость договариваться. Острый период ненадолго, потому что мы подошли к решению кризиса, которое будет обязательно. Всё остальное перейдёт в вялотекущую ситуацию", — сказал эксперт.

Корольков отметил, что у США есть свои серьёзные внутренние общественные и экономические проблемы. Пока ситуация на Украине позволяет отвлекать от них внимание, но неизбежные перемены на посту президента США позволят преемнику действующего главы Белого дома Джо Байдена "свалить всё на его плечи", уверен полковник.

"У Байдена деменция полная, все об этом знают, в том числе и граждане США. Сменится руководство и в Европе, и в Штатах, придут более прагматичные и приемлемые люди. Поэтому я предполагаю, что острый период будет недолгим", — заключил эксперт.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
Темы джо байден группа вымпел
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