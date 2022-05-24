Политолог Стариков: к задержанию Додона причастен посол США в Молдавии

Политолог Николай Стариков прокомментировал задержание бывшего президента Молдавии Игоря Додона, которого молдавские правоохранители обвиняют в предательстве родины.

"Безусловно общие черты сценария с Украиной проступают. Автор сценария один и тот же. На Украине власть находится под внешнем управлением, в Молдавии это управление нарастает по мере развития президентства Майи Санду. Используются одни и те же способы неугодных оппонентов", — сказал Стариков в беседе с изданием "Журналистская правда".

По его словам, неугодных политиков в Молдавии устраняет Антикоррупционная прокуратура. Оппонентов обвиняют в коррупции, и если "злоумышленник" изменит свою позицию, то его оставляют в покое. Данный орган, который под другим названием существует и на Украине, борется не с коррупцией, а с неугодными власти людьми, объяснил Стариков.

Он отметил, что Антикоррупционной прокуратурой Молдавии фактически руководит посол США. Политолог добавил, что аналогичный метод устранения оппозиционеров применялся, как на Украине, так и в Румынии.