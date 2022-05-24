Украинские боевики убили шестеро человек перед тем, как сдаться из "Азовстали"

Перед тем, как сдаться в плен, украинские боевики на "Азовстали" убили шестерых человек, ранены были ещё четверо.

Как пишет "Свободная пресса", о случившемся на "Азовстали" рассказал глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, националисты наскоро взорвали склады с боеприпасами. Во время спешного исполнения этого приказа на месте погибли шесть человек, ещё четверо оказались ранены.

Журналисты издания высказали предположение, что таким образом глава нацбатальона "Азов"* Денис Прокопенко решил уничтожить ненужных людей, причём сделать это так, чтобы их невозможно было опознать. Сам склад, по словам источника, ценности не представлял.

"Кто на самом деле погиб при уничтожении склада, еще предстоит выяснить. Кто знает, вдруг, не дай бог, это были наши солдаты, которые подверглись страшным пыткам. Могли нацики расправиться и со своими иностранными кураторами", — сказано в статье.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский пообещал обменять сдавшихся "азовцев"* на пленных солдат РФ и ЛДНР. Как выразился президент Украины, "парням поступил сигнал от военных, что у них есть полное право выйти и спасти свою жизнь".

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

