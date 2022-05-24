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Автор Александр Шторм

США не станут защищать Тайвань ценой войны с Китаем

Мир

​Белый дом снова занимался разъяснениями выкладок своего босса. Недавно президент США высказался в духе того, что Америка будет защищать до последнего "независимость” Тайваня. Пришлось срочно давать пояснения о том, что США ничего не меняли в своей официальной политике.

США не станут защищать Тайвань ценой войны с Китаем

Тайваньские заявления Байдена прессой преподносятся как еще один момент с высокими ставками, когда стареющий президент создает проблемы для США.

По данным Bloomberg, чиновники Белого дома отказываются от замечания президента Байдена о том, что американские военные вмешаются, чтобы защитить Тайвань от любого нападения со стороны Китая, поскольку оно очевидно противоречит давней политике США выдавать в публичное пространство стратегические двусмысленности.

При этом сам договор о совместной обороне США и Тайваня составлен так, что Вашингтон имеет право, но не обязанность защищать Тайбэй в случае военной угрозы. То есть никаких четко прописанных обязательств у американцев в этом случает нет, в отличие от соглашений с Японией и Южной Кореей, где Америка формально обязуется обеспечивать безопасность этих стран.

Тайваню сегодня настойчиво рекомендуется на ходу изучать украинский опыт и покупать именно те виды оружия, которым США способны поделиться. Тайваню по понятным причинам опыт Украины и Афганистана нравиться никак не может и вывод о том, что Запад оставит его на произвол судьбы, не лишен оснований.

Глядя на Украину, сложно как-то думать иначе. Сам Пентагон, наблюдая за донбасским фиаско незалежной, размышляет, что ждет его в Южно-Китайском море. Китайцы времени даром не теряли и увеличили свое военное присутствие вокруг Тайваня, практически еженедельно проводя там воздушные и морские учения.

При этом Пекин молча ждет выборов на Тайване в 2024 году. В случае победы Гоминьдана интеграция политическими методами по примеру Гонконга — вопрос практически решенный.

Испортить все планы может Америка, начав накачивать Тайвань оружием как Украину. Вашингтон открыто предлагает Тайбэю смотреть в сторону Киева и не повторять его ошибок. Вопрос в том, какое оружие ему пригодится в случае гипотетической войны и есть ли оно у американцев, растратившихся на Украине.

Уже сегодня США банально не могут выдать Тайваню:

  • гаубицы M109A6,
  • вертолёты MH-60R Seahawk
  • разведывательные самолёты E-2D Advanced Hawkeye.

Еще обещают в большом количестве пресловутые джавелины, стингеры, морские мины и антикорабельные ракеты, которых, впрочем, тоже не хватает даже для Украины.

По данным военного информационного агентства Ge Pengxin, вопрос о поставках M109A6 пока не актуален, что связано с переполненностью производственных линий.

Министерство обороны Тайваня признало, что Соединенные Штаты не будут поставлять его в ближайшие годы, но предоставляют стране, вместе с системой Seahorse, другие более точные и дальнобойные альтернативные варианты, которые военные в настоящее время тщательно оценивают.

Министерство национальной обороны также отметило, что, учитывая потребность в высокоточной ударной огневой мощи для операций по обороне Тайваня и Пенга, после завершения исследования и обсуждения альтернативных планов бюджет будет направлен в высшие органы власти для обсуждения и реализации во время следующей сессии.

То есть Тайвань никакие выводы на основе опыта Украины делать не спешит, поскольку ситуация отличается даже вводными и очень сильно. Тайваню ничего не стоит оказаться в блокаде, и никаких поставок западного оружия попросту не будет. Все это понимают и в позу становиться не спешат.

Но сценарий войны за Тайвань становится очень вероятным, считают в Принстонском университете. Хотя не факт, что Запад, измотанный Украиной и бесконечной прокси-войной с Россией, потянет второй фронт.

Как заявил в своем обращении к выпускникам Вест-Пойнта глава объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли, от стратегического преимущества США над Россией и Китаем мало что осталось. И служить новоиспеченным офицерам придется в условиях глобального противостояния с державами, равными США.

Тем временем Пекин нашел место для своей будущей военной базы, да еще и не одно. Принять солдат Китая готовы Соломоновы острова — соседи Австралии, а также острова Кирибати, расположенные ближе к Гавайям.

Вполне возможно, что Тайвань станет новым суэцким кризисом, в свое время сломавшим хребет Британии и Франции. Конфликт на Украине показывает, как низко упало качество принятия решений в Америке, так что делать с Тайванем, США могут попросту не знать. Что уже само по себе — повод задуматься.

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Любовь Степушова
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