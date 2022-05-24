Медведев назвал "поводом для войны" план Италии по урегулированию на Украине

Предложение Италии по предоставлению Крыму статуса автономии в составе Украины — "хамство" и повод для "полноценной войны", заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его словам, вопрос принадлежности полуострова полностью закрыт и не подлежит обсуждению. Москва никогда не согласится на его пересмотр, подчеркнул Медведев.

"Полная автономия Крыма в составе Украины — это прямое хамство в адрес России, угроза её территориальной целостности и повод для начала полноценной войны", — заявил зампред Совбеза.

Ранее власти Италии передали в ООН свой план по урегулированию конфликта на Украине. Он состоит из четырёх фаз, предполагающих, в том числе предоставление автономии Крыму и Донбассу в составе Украины. В МИД России заявили, что в настоящее время изучают план Рима и оценку дадут позднее.