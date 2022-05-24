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Автор Светлана Нерадовская

Китайский социолог Люй Сян: помощь Киеву ведёт к конфликтам внутри НАТО

Мир

Странам НАТО всё тяжелее даётся экономическая и военная помощь Украине, и из-за этого между ними всё чаще возникают разногласия. Такое мнение высказал социолог из Китая Люй Сян.

Китайский социолог Люй Сян: помощь Киеву ведёт к конфликтам внутри НАТО

Эксперт отметил, что западная система ценностей не позволяет странам НАТО держаться в стороне от поддержки Украины, но эта поддержка всё чаще становится причиной конфликтов интересов, которые будут только усиливаться, если конфликт продлится долго.

"Помощь Украине стала слишком тяжелым экономическим бременем для стран НАТО. Поддержка Киева является политкорректностью в современных западных ценностях, а вот поддержка какого масштаба — реальный вопрос интересов. Конфликты интересов всё более явно проявляются в политической и экономической сферах. Открытые разногласия внутри военного блока будут расширяться по мере затягивания украинского конфликта", — сказал Люй Сян, которого цитирует "ПолитРоссия".

Социолог уверен, что в планах Киева нет мирного урегулирования конфликта с РФ, потому что президент Украины Владимир Зеленский очень рассчитывает на поддержку Запада. А у каждого есть свои интересы, например, у Польши, которая изо всех сил убеждает Зеленского в своём содействии, рассчитывая на присоединение Западной Украины.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато украина
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