Песков об увольнении дипломата Бондарева: "Он больше не с нами, а против нас"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на информацию об увольнении российского дипломата в ООН Бориса Бондарева.

По словам пресс-секретаря российского президента, советник постпреда РФ при офисе ООН в Женеве выступил против консолидированной позиции целой страны.

"Здесь можно сказать, что господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас. Он осуждает действия российского руководства, а эти действия поддерживаются практически всем населением нашей страны", — сказал Песков журналистам.

Бондарев работал в российской миссии в Женеве с 2019 года.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя опроверг информацию о насильственном вывозе людей с Украины в РФ. Он подчеркнул: эти сведения не соответствуют действительности. Как пояснил дипломат, эвакуация из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины проходила на добровольной основе.