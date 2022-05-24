США хотят укрепить ослабевающие связи в Атлантике путём присоединения Финляндии и Швеции к НАТО, однако вступление этих стран в альянс может привести к парадоксальному краху военного блока. Такое мнение выразил турецкий журналист Берджан Тутар в статье для Sabah.
По его словам, Штаты стремятся разрушить дружеские отношения между Турцией и РФ. Однако он напомнил, что Анкара уже "тяжело ударила" по американскому сценарию, когда высказалась против расширения НАТО.
Журналист подчеркнул: для устранения разногласий требуется изменить структуру альянса, которая "висит на волоске".
"Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО приведёт скорее к ослаблению, чем сплочению Атлантики. Североатлантический альянс, судя по всему, расширяясь, распадётся, хотя звучит парадоксально", — считает автор.
Как отметил Тутар, в случае вступления в военный блок Швеция и Финляндия могут стать частью "грязного заговора" США и НАТО.
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