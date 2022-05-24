Патрушев заявил о праве России и республик Донбасса на репарации

Страны Запада, спонсировавшие нацистов и преступников на Украине, должны выплатить репарации России, а также ДНР и ЛНР, считает секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Россия вправе требовать репарации от стран, спонсировавших нацистов на Украине, и преступного киевского режима. ДНР и ЛНР должны требовать от них возмещение всего материального ущерба за восемь лет агрессии", — сказал он в интервью "Аргументам и фактам".

Патрушев назвал США и Британию основными зачинщиками конфликта на Украине. Именно эти страны снабжают оружием неонацистов, объяснил он.