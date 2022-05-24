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Автор Юлиана Смирнова

На улицах города Попасная валяются тела и сожжённая техника ВСУ

Мир

Пресс-служба НМ ЛНР сообщает, что на улицах города Попасная валяются тела и сожжённая техника ВСУ.

На улицах города Попасная валяются тела и сожжённая техника ВСУ

Россия продолжает успешно выполнять операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщает, что город Попасная буквально завален сожжённой техникой и телами украинских военных. Город полностью контролируют войска Луганской Народной Республики и Армия РФ.

Украинские боевики отступают, неся большие потери. Бойцы НМ ЛНР остаются людьми даже в такой непростой ситуации. Они захоронили тело неизвестного украинского солдата, которого бросили сослуживцы при отступлении.

"На стадии военных действий противник отодвинут на много километров от города Попасная, но он продолжает обстрел интенсивным арт-огнём пытаясь разрушить все административные здания, дома местных жителей. Разговаривая с оставшимися местными жителями после того, как город освободили, мы узнали, что они (ВСУ. — Прим. ред.) обстреливали город фосфорными снарядами", — рассказал военный комендант.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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