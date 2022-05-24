Патрушев: идеальный сценарий для НАТО — бесконечно тлеющий конфликт на Украине

Идеальный сценарий для Североатлантического альянса — бесконечно тлеющий конфликт на Украине. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, Украина давно бы уже изгнала националистов со своих территорий, если бы оставалась самостоятельной. Патрушев убеждён в том, что государством управляет "марионеточный режим", который одержим идеей вступления в НАТО и Европейский союз.

"Между тем, идеальным сценарием для всего Североатлантического альянса во главе с США видится бесконечно тлеющий конфликт в этой стране", — сказал секретарь Совбеза в интервью газете "Аргументы и Факты".

Он также подчеркнул: Украина нужна Западу как противовес РФ и в качестве полигона для "утилизации устаревшего вооружения".

Ранее пленный боец украинской армии сообщил, что западные страны передают ВСУ нерабочее и устаревшее оружие.