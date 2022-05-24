Республиканцы призывают Байдена воевать за Тайвань в случае атаки Китая

Американские журналисты заявили, что члены Республиканской партии Штатов просят президента страны Джозефа Байдена сообщить мировой общественности о намерении защитить остров Тайвань от Пекина силовым путём.

Сотрудники издания Newsweek в качестве примера республиканцев, которые критикуют нерешительность Байдена, привели американских сенаторов от штатов Иллинойс и Арканзас Адама Кинзингера и Тома Коттона. Он подчеркнул, что Вашингтон должен сдержать КНР военными способами и "стратегической ясностью".

"Кто-нибудь в Белом доме уважает слова Байдена? Он заявил, что мы будем защищать Тайвань, а сотрудники администрации опровергают высказывания президента!" — сказал Кинзингер.

Китайские власти в свою очередь осудили заявления Байдена. Как отметили в Пекине, КНР решительно защищает суверенитет и территориальную целостность страны.