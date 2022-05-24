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Автор Камиль Джабраилов

Делегация Китая не посещала выступление Зеленского в Давосе

Мир

Китайская делегация на форуме в Давосе не покидала зал во время выступления украинского президента Владимира Зеленского, а вообще не посещала его. Об этом сообщает агентство Xinhua.

По его данным, в момент выступления Зеленского делегация КНР вела переговоры с главой Международного энергетического агентства Фатихом Биролем.

"Они вели переговоры с Биролем, когда выступал Зеленский", — говорится в сообщении.

Ранее член палаты представителей США Майкл Маккол в эфире американского телевидения заявил, что после выступления президента Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе китайская делегация не стала аплодировать, а затем покинула зал.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
майкл маккол владимир зеленский
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