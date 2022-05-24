Военнослужащие НМ ЛНР используют трофейное американское оружие против ВСУ

Военнослужащие НМ ЛНР используют трофейное американское оружие против ВС Украины.

Военные РФ и ЛДНР успешно продолжают специальную военную операцию (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины. Среди полученных трофеев у бойцов ЛНР множество натовского вооружения.

"Трофейное натовское вооружение стало привычной экипировкой для бойцов ЛНР", — сообщает корреспондент РИА Новости.

Военные Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) быстро самообучаются применять западное вооружение по назначению. Для этого им необязательно привозить иностранного инструктора. Сообщается, что на вооружении НМ ЛНР есть одноразовые американские противотанковые гранатометы М72А5 "Законник".

Власти РФ направила всем странам ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров предупредил всех, что как только грузы с вооружением пересекают границу Украины, они становятся законной целью ВС РФ.