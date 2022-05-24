EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлиана Смирнова

Военнослужащие НМ ЛНР используют трофейное американское оружие против ВСУ

Мир

Военнослужащие НМ ЛНР используют трофейное американское оружие против ВС Украины.

Военнослужащие НМ ЛНР используют трофейное американское оружие против ВСУ

Военные РФ и ЛДНР успешно продолжают специальную военную операцию (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины. Среди полученных трофеев у бойцов ЛНР множество натовского вооружения.

"Трофейное натовское вооружение стало привычной экипировкой для бойцов ЛНР", — сообщает корреспондент РИА Новости.

Военные Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) быстро самообучаются применять западное вооружение по назначению. Для этого им необязательно привозить иностранного инструктора. Сообщается, что на вооружении НМ ЛНР есть одноразовые американские противотанковые гранатометы М72А5 "Законник".

Власти РФ направила всем странам ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров предупредил всех, что как только грузы с вооружением пересекают границу Украины, они становятся законной целью ВС РФ.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Темы лнр
Sberbank
Новости
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 57 рублей впервые с марта 2018 года
Кадыров: украинских военных ждёт "билет в один конец", если они не сложат оружие
Киев перебросил в Северодонецк два свежих батальона и бронетехнику
Колясников: наступил серьезный перелом в СВО в пользу России
Toyota приостановит работу заводов в Японии из-за нехватки комплектующих
Перехват разговора боевиков ВСУ подтвердил создание КП в здании школы Лисичанска
Веселовский: у Зеленского есть идея сделать аншлюс и сдать Украину полякам
Вассерман об обмене "Азова"*: "Калину на Зеленского или Байдена"
Стариков: РФ разместит военные базы на границе после вступления Финляндии в НАТО
Делегация Китая не посещала выступление Зеленского в Давосе
Популярное
Мир. Новости мира
Поддубный: в боях за Северодонецк ВСУ применили станции контрбатарейной борьбы

Формирования киевского режима применяют станции контрбатарейной борьбы западного производства.

Поддубный: в боях за Северодонецк ВСУ применили станции контрбатарейной борьбы
"Воскрес убитый" разведкой ВСУ и Западом генерал ВС РФ Герасимов
Мир. Новости мира
"Воскрес убитый" разведкой ВСУ и Западом генерал ВС РФ Герасимов
Мир. Новости мира
Норвегия отклонила призыв Польши делиться с Украиной прибылью от нефти и газа
Силовые структуры
Группировка "Отважных" штурмует Лиман: сдались более 500 военных ВСУ
Любовь Степушова Байден сделал России и Китаю последнее предупреждение Любовь Степушова Людмила Черткова США готовы воевать за Тайвань. Украине обидно Людмила Черткова Инна Новикова "Подземный гарнизон": Как хочется жить! О героях СССР и ушлёпках "Азовстали" Инна Новикова
США и Канада. Новости и аналитика
Байден сделал России и Китаю последнее предупреждение
Силовые структуры
Ераносян: Порошенко до зубов вооружал ВСУ "Покемонами" и "Стугнами"
Военкор Поддубный: ВСУ ждёт новая катастрофа в Северодонецке
Мир. Новости мира
Военкор Поддубный: ВСУ ждёт новая катастрофа в Северодонецке
Последние материалы
Делегация Китая не посещала выступление Зеленского в Давосе
Стариков: РФ разместит военные базы на границе после вступления Финляндии в НАТО
ВС РФ и НМ ДНР начали штурм Авдеевки
Военнослужащие НМ ЛНР используют трофейное американское оружие против ВСУ
Баранец: хвалёные американские гаубицы М777 скоро будут бить по ВСУ
BTV: Болгария ждёт инструкций от ЕК по поводу оплаты российского газа в рублях
Блохин: на выборах Байден "променяет" беременных трансгендеров на Украину
Вассерман: "Азов"* менять нельзя из-за риска массового захвата заложников
Ераносян: если стрелок ВСУ выстрелит из "Стингера", то попадёт в свой вертолёт
В Госдуме предложили снова прививать россиян от натуральной оспы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников