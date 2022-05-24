The Times: военные корабли могут отправиться к Одессе

Глава британского МИД Лиз Трасс одобрила создание коалиции для разблокирования поставок зерна морем из Украины.

Об этом сообщила The Times, ссылаясь на свой дипломатический источник.

Министр даже провела по данному поводу переговоры с литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом.

"Коалиция доброй воли" будет стремиться прорвать российскую блокаду за несколько недель, предоставив "защитный коридор" из Одессы через Босфор", — пишет издание.

Реализация такого шага предполагает участие в коалиции и Вашингтона. Однако высказывается мнение, что без согласия Москвы это осуществить невозможно. Или риск возникновения "военных инцидентов" вырастет в разы.

Российский МИД ранее заявлял, что РФ не препятствует экспорту украинского зерна, а проблемы в логистике возникли из-за необдуманных действий Украины — именно она заминировала собственные морские порты.

Москва отмечает, что разговоры о блокировании Российской Федерацией экспорта зерна из черноморских портов — банальные спекуляции.