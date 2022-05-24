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Автор Дмитрий Плотников

The Times: военные корабли могут отправиться к Одессе

Мир

Глава британского МИД Лиз Трасс одобрила создание коалиции для разблокирования поставок зерна морем из Украины.

The Times: военные корабли могут отправиться к Одессе

Об этом сообщила The Times, ссылаясь на свой дипломатический источник.

Министр даже провела по данному поводу переговоры с литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом.

"Коалиция доброй воли" будет стремиться прорвать российскую блокаду за несколько недель, предоставив "защитный коридор" из Одессы через Босфор", — пишет издание.

Реализация такого шага предполагает участие в коалиции и Вашингтона. Однако высказывается мнение, что без согласия Москвы это осуществить невозможно. Или риск возникновения "военных инцидентов" вырастет в разы.

Российский МИД ранее заявлял, что РФ не препятствует экспорту украинского зерна, а проблемы в логистике возникли из-за необдуманных действий Украины — именно она заминировала собственные морские порты.

Москва отмечает, что разговоры о блокировании Российской Федерацией экспорта зерна из черноморских портов — банальные спекуляции.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Любовь Степушова
Темы черное море
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