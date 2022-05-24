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Автор Екатерина Широкова

The American Thinker: "ходячий труп Джо" грозит США самоуничтожением

Мир

Действующий президент США Джо Байден превратил Америку в "тонущий корабль", а политика лидера может довести Штаты до "общенационального самоуничтожения", заявил обозреватель Джей Би Шерк.

The American Thinker: "ходячий труп Джо" грозит США самоуничтожением

Как подчеркнул аналитик, президент на деле доказал пословицу "рыба гниёт с головы".

"Ходячий труп Джо — это не только весьма подходящий символ для страны, никогда не выглядевшей столь изнуренной и ослабленной, но и реальность сегодняшнего дня", — написал Шерк для The American Thinker. — Политика реально вызвала апоплексический уда, и она начала безумный процесс пораженческого общенационального самоуничтожения".

Как подчеркнул обозреватель, ещё никогда Штаты не были так глубоко в кризисе, а люди "запуганы линчеванием", как при Байдене.

"Когда человек, не обладающий необходимыми чертами характера, чтобы держать в руках огромную власть, подвергается моральному разложению, распадаются целые страны и нации", — резюмировал Шерк.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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