The American Thinker: "ходячий труп Джо" грозит США самоуничтожением

Действующий президент США Джо Байден превратил Америку в "тонущий корабль", а политика лидера может довести Штаты до "общенационального самоуничтожения", заявил обозреватель Джей Би Шерк.

Как подчеркнул аналитик, президент на деле доказал пословицу "рыба гниёт с головы".

"Ходячий труп Джо — это не только весьма подходящий символ для страны, никогда не выглядевшей столь изнуренной и ослабленной, но и реальность сегодняшнего дня", — написал Шерк для The American Thinker. — Политика реально вызвала апоплексический уда, и она начала безумный процесс пораженческого общенационального самоуничтожения".

Как подчеркнул обозреватель, ещё никогда Штаты не были так глубоко в кризисе, а люди "запуганы линчеванием", как при Байдене.

"Когда человек, не обладающий необходимыми чертами характера, чтобы держать в руках огромную власть, подвергается моральному разложению, распадаются целые страны и нации", — резюмировал Шерк.