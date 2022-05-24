Власти Херсонской области попросили разместить в регионе российскую военную базу

Руководство Херсонской области попросит разместить в регионе российскую военную базу. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

По его словам, всё население области заинтересовано в строительстве военной базы РФ.

"Это станет гарантом безопасности региона и его жителей", — сказал Стремоусов в интервью РИА Новости.

Он также добавил, что Вооружённые силы РФ продолжают защищать Херсонскую область от регулярных попыток украинских националистов нанести ракетные удары.

В середине марта армия России установила контроль над Херсонской областью. ВСУ постоянно обстреливают регион со стороны Николаева. В понедельник, 23 мая, украинские войска с помощью кассетных боеприпасов обстреляли село Белозёрка. По данным Минобороны РФ, в результате атаки со стороны ВСУ погибли два человека, в том числе 14-летний подросток.