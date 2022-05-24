Из-за беженки, разбившей семью британца, жители не хотят пускать в дом украинцев

Нашумевшая история "любви" украинской беженки Софии Каркадым и британца Энтони Гарнетта, который бросил жену и двоих детей ради неё, вышла на уровень мировых таблоидов. Так, в интервью британским журналистам, женщина заявила, что не собиралась никого уводить и в том, что брак рухнул виновата сама супруга Тони.

По словам Софии, у неё и мысли не было, разрушать семейные узы, но всего за десять дней стало понятно, что семья, которая её приютила, "живёт неправильно".

"Мне нравилась эта семья. Я проводила много времени с Лорной (Женой. — Прим.ред.) и пыталась ей помочь. Но она была двуличной", — заявила украинка в интервью для The Sun. — Их отношения были неправильными. Всё это не моя работа. Это было моё решение уйти, и когда я это сделала, Энтони решил пойти со мной".

По словам Софии, уйти она решила из-за постоянных подозрений супруги Тони и давления на саму беженку. Однако история получила широкий резонанс и теперь британцы не хотят пускать в свой дом беженцев с Украины.

"Говорят, что из-за меня никто в Великобритании не возьмёт украинцев", — резюмировала Каркадым.