ВКС РФ нанесли ракетный удар по военному объекту в Павлограде.
Данную информацию подтвердил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
"Ракеты ударили по железнодорожной инфраструктуре. Серьёзные разрушения железнодорожного пути и контактной сети. Когда возобновим движение, пока неясно", — заявил Лукашук.
В выходные корреспонденты сообщали, что, по полученной информации, в Днепропетровскую область прибили вооружённые формирования из Польши. Заявлялось, что эти военные вооружены советскими и американскими пушками и бронетранспортёрами.
Также сообщается, что три удара были нанесены в Синельниковском районе. Информации о жертвах нет.
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