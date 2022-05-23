По военному объекту в Павлограде нанесён ракетный удар ВКС РФ

ВКС РФ нанесли ракетный удар по военному объекту в Павлограде.

Данную информацию подтвердил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"Ракеты ударили по железнодорожной инфраструктуре. Серьёзные разрушения железнодорожного пути и контактной сети. Когда возобновим движение, пока неясно", — заявил Лукашук.

В выходные корреспонденты сообщали, что, по полученной информации, в Днепропетровскую область прибили вооружённые формирования из Польши. Заявлялось, что эти военные вооружены советскими и американскими пушками и бронетранспортёрами.

Также сообщается, что три удара были нанесены в Синельниковском районе. Информации о жертвах нет.