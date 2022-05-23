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Автор Елена Былкина

Зеленский призвал конфисковать российские активы на сумму в $500 млрд

Мир

Владимир Зеленский заявил, что санкции, применяемые к России, не являются радикальными. Он потребовал ужесточения ограничительных мер против РФ.

Зеленский призвал конфисковать российские активы на сумму в 0 млрд

Зеленский выступил в Давосе по видеосвязи. Зеленский предостерёг членов международного форума от мягкой позиции по отношению к России.

"Не создавайте у агрессора впечатления, будто мир не будет оказывать достаточное сопротивление. Защищайте сразу по максимуму свободу и полезный для всех порядок в мире", — сказал лидер Украины.

Он призвал к нефтяному эмбарго, блокировке банков РФ и IT-сектора, прекращению всякого сотрудничества с Россией в сфере бизнеса.

Зеленский попросил страны принять участие в послевоенном восстановлении Украины. Средства на эти цели он предложил взыскать с самой России, конфисковав все российские активы, на сумму в $500 млрд.

Ранее президент Украины признал, что у России в 20 раз больше военной техники.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир зеленский
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