Ераносян: до победы в Донбассе ВС РФ необходимо взять Одессу и Николаев

Эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян заявил, что до победы в Донбассе ВС РФ необходимо взять Одессу и Николаев.

По мнению Ераносяна, Россия должно закрыть Украине доступ к Чёрному морю, чтобы не дать Западу поставить Киеву противокорабельные ракеты "Гарпун" и норвежские ракеты Naval Strike Missile.

В беседе с Украиной.ру Ераносян заявил, что ракеты могут бить на расстоянии до 280 км и угрожают нашему Черноморскому флоту. Своими действиями Запад и Украина вынуждают Россию предпринимать усилия на одесском направлении.

"Да, это дозвуковые ракеты, но это опасные ракеты, несмотря на систему ПВО и высокоточное оружие Черноморского флота. Поэтому Украине должен был закрыт доступ и к Черному морю тоже", — уверен Ераносян.

Подводя итог Ераносян заявил, что если бы Киев не использовал свой народ в качестве живого щита, то они бы не захотели заполучить оружие, которое экзистенциально угрожает Крыму и Черноморскому флоту.