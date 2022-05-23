Эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян заявил, что до победы в Донбассе ВС РФ необходимо взять Одессу и Николаев.
По мнению Ераносяна, Россия должно закрыть Украине доступ к Чёрному морю, чтобы не дать Западу поставить Киеву противокорабельные ракеты "Гарпун" и норвежские ракеты Naval Strike Missile.
В беседе с Украиной.ру Ераносян заявил, что ракеты могут бить на расстоянии до 280 км и угрожают нашему Черноморскому флоту. Своими действиями Запад и Украина вынуждают Россию предпринимать усилия на одесском направлении.
"Да, это дозвуковые ракеты, но это опасные ракеты, несмотря на систему ПВО и высокоточное оружие Черноморского флота. Поэтому Украине должен был закрыт доступ и к Черному морю тоже", — уверен Ераносян.
Подводя итог Ераносян заявил, что если бы Киев не использовал свой народ в качестве живого щита, то они бы не захотели заполучить оружие, которое экзистенциально угрожает Крыму и Черноморскому флоту.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.