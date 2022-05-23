Бужинский: военные ВС Украины уже психологически сломлены или близки к этому

Генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский заявил, что военные ВС Украины уже сломлены или близки к этому.

В эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1" Бужинский заявил, что массовая сдача в плен боевиков и неонацистов, которые находились на территории "Азовстали", сильно ударила по моральному и психическому состоянию украинских военных.

"Этот психологически перелом, который имеет место в любой военной компании, уже наступил или вот-вот наступит. Это случилось после Мариуполя. Сейчас на очереди Северодонецк и Лисичанск", — заявил Бужинский.

"Защитники Мариуполя" преподносились украинскими СМИ, как несломленные войны. Они были "героями" и "кумирами" для украинских военных. Но вот они сдались в плен, и Киев не помогает им, а попросту замалчивает эту ситуацию. Чего могут ожидать другие военные, которых не называют героями, а попросту используют как "живое мясо". Это может сильно сломить морально и этот перелом уже начался.