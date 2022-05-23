Норин: со временем "котёл" появится в Авдеевке и во всём Донбассе

Военный историк, специалист по вооруженным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин заявил, что со временем в Авдеевке появится "котёл".

Норин рассказал, что никакого "котла" в Авдеевке сейчас нет, а то, что там происходит, — тактическое окружение. Эксперт уточнил, что задача РФ — организовать "котёл" от Славянска до Лисичанска, и в рамках этой задачи возможны тактические "котлы".

В беседе с Украиной.ру Норин заявил, что по классике жанра сначала создаётся большой "котёл", а потом отщипываются куски и создаются локальные "котлы".

"Насколько мне известно, мы сейчас пытаемся отрезать Светлодарск, но я не знаю, насколько это получается. Та же самая история с Северодонецком", — заявил Норин.

В заключении Норин сказал, что дальнейшие действия ВС РФ зависят от того, уничтожит ли Россия группировку ВСУ в Донбассе.