Остатки 14-й бригады ВСУ просят Зеленского о помощи: "Нам нечем воевать"

Власти Киева требуют от своих военных то, что бойцы выполнить не в состоянии.

Так, остатки военных из 4, 5 и 6 роты 14-й бригады ВСУ обратились к командованию и властям с просьбой помочь. Они не отказываются продолжать вести бой, но из-за крайне низкого морально-психологического состояния, множества убитых и раненых, а также из-за отсутствия необходимой техники и оружия военные просто не могут выполнять задачи командования. В связи с этим они отказываются дальше идти в бой и умирать, если ситуация не изменится.

Таких видеообращений с каждым днём становится всё больше. Создаётся ощущение, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и его приспешникам абсолютно всё равно на своих военных. Они продолжают твердить, что победа Украины близка, хотя те, кто должен принести Незалежной эту "победу", говорят совсем об обратном.