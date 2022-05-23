Мужчины-ведущие центрального ТВ Афганистана вышли в эфир с масками на лице в знак с солидарности с коллегами-женщинами, которым велели это сделать талибы*.
Пришедшие к власти в Афганистане талибы* обязали женщин носить ткани, закрывающие лицо до глаз. Это правило стало обязательным для всех афганских женщин, в том числе и для работающих на телевидении.
Коллеги-мужчины надели на лица маски во время телевизионной трансляции, солидаризировавшись с женщинами, права которых ущемляются в стране.
За 9 месяцев своего правления в Афганистане талибы успели закрыть 318 СМИ, 51 телеканал, 132 радиостанции и 49 интернет-изданий. Около 3 тысяч журналистов потеряли работу, из них 72% — женщины.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил об аккредитации в РФ первого посла от Талибана*.
* террористическая организация, запрещённая в РФ
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