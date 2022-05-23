Норин: разговоры о переброске польских батальонов под Павлоград — это ахинея

Разговоры о том, что в Днепропетровскую область переброшены два батальона поляков, похожи на ахинею. Такое мнение высказал военный историк Евгений Норин в беседе с изданием "Украина.ру".

Информация об отправке двух польских батальонов в Павлоград появилась накануне. Однако если бы поляки действительно серьёзно хотели вмешаться в конфликт, то они делали бы это не силами двух батальонов, считает аналитик. Он отметил, что войны двумя батальонами никто не устраивает.

По словам эксперта, за два батальона, возможно, приняли польских добровольцев, воюющих на стороне Киева. Так как если это действительно были бы поляки, то не трудно представить, что было бы в случае разгрома этих батальонов, и как выглядела бы Польша в такой ситуации. Например, если бы в Польшу пришло 200 или 300 гробов, а ещё человек 50 оказались в плену.

Бои сейчас идут тяжёлые и для украинской, и для российской стороны. И отправлять в этих условиях на Украину военных опасно риском полноценного боевого столкновения с Россией. Поэтому, разговоры о двух польских батальонах — это слухи, заключил Норин.