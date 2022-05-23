EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Максим Александров

Военный аналитик Кларк: Северодонецк может стать для ВСУ "новым Мариуполем"

Мир

Северодонецк может стать для ВСУ "новым Мариуполем". Так считает военный аналитик Sky News профессор Майкл Кларк.

Военный аналитик Кларк: Северодонецк может стать для ВСУ "новым Мариуполем"

Эксперт отметил, что этот район является одним из немногих крупных городов на востоке Луганской области, которые до сих пор контролируются Украиной.

Город окружён с трёх сторон, и ключом к его пониманию является река, которая течёт к западу от него, пояснил профессор.

Переправиться через реку сложно, однако российские военные фактически пересекли её в некоторых районах и оттеснили часть украинских сил на юг, считает аналитик.

По мнению Кларка, из-за того, что ВС России разрушили важный мост через реку, украинцам, возможно, придётся решать, "окопаться" в Северодонецке, рискуя "стать ещё одним Мариуполем", или покинуть город, пока есть такая возможность.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что ВСУ грозит катастрофа в Северодонецке и повторение истории с "Азовсталью", если украинские военные не уйдут из города.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
Темы всу россия украина евгений поддубный
Sberbank
Новости
Мужчины-ведущие ТВ Афганистана закрыли лица в знак солидарности с женщинами
Глава Приморья ездил на Донбасс, чтобы поддержать военнослужащих
Ходарёнок: если ВСУ не успеют уйти из Северодонецка — украинской армии конец
На Кавказе "счастливыми собственниками" своих домов становятся от безысходности
Норин: разговоры о переброске польских батальонов под Павлоград — это ахинея
Евстафьев: Киев угробил кучу жизней для того, чтобы выиграть "Евровидение"
Военкор CNN: армия России громит ВС Украины в Лимане
Военный аналитик Кларк: Северодонецк может стать для ВСУ "новым Мариуполем"
Мэр Львова считает недостаточной русофобию на Украине
Ищенко: "Желающие воевать украинцы заканчиваются, остаются одни мародёры"
Популярное
Мир. Новости мира
Зеленский: одной из сильнейших армий мира ВС Украины "сломали хребет"

Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.

Зеленский: одной из сильнейших армий мира ВС Украины "сломали хребет"
Норвегия отклонила призыв Польши делиться с Украиной прибылью от нефти и газа
Мир. Новости мира
Норвегия отклонила призыв Польши делиться с Украиной прибылью от нефти и газа
Мир. Новости мира
Генерал армии США Милли: риск серьёзного конфликта с Россией растёт
Силовые структуры
Аналитик Купер: группировке ВСУ в Лисичанске и Северодонецке наступает конец
Любовь Степушова Байден сделал России и Китаю последнее предупреждение Любовь Степушова Людмила Черткова США готовы воевать за Тайвань. Украине обидно Людмила Черткова Инна Новикова "Подземный гарнизон": Как хочется жить! О героях СССР и ушлёпках "Азовстали" Инна Новикова
Новости Украины
Зеленский сдал полякам бывшую Украину
Силовые структуры
На Украине мгновенным ударом уничтожены минимум 50 единиц военной техники
Военкор Поддубный: ВСУ ждёт новая катастрофа в Северодонецке
Мир. Новости мира
Военкор Поддубный: ВСУ ждёт новая катастрофа в Северодонецке
Последние материалы
Мужчины-ведущие ТВ Афганистана закрыли лица в знак солидарности с женщинами
Глава Приморья ездил на Донбасс, чтобы поддержать военнослужащих
Ходарёнок: если ВСУ не успеют уйти из Северодонецка — украинской армии конец
На Кавказе "счастливыми собственниками" своих домов становятся от безысходности
Норин: разговоры о переброске польских батальонов под Павлоград — это ахинея
Евстафьев: Киев угробил кучу жизней для того, чтобы выиграть "Евровидение"
Военкор CNN: армия России громит ВС Украины в Лимане
Военный аналитик Кларк: Северодонецк может стать для ВСУ "новым Мариуполем"
Мэр Львова считает недостаточной русофобию на Украине
Ищенко: "Желающие воевать украинцы заканчиваются, остаются одни мародёры"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников