Военный аналитик Кларк: Северодонецк может стать для ВСУ "новым Мариуполем"

Северодонецк может стать для ВСУ "новым Мариуполем". Так считает военный аналитик Sky News профессор Майкл Кларк.

Эксперт отметил, что этот район является одним из немногих крупных городов на востоке Луганской области, которые до сих пор контролируются Украиной.

Город окружён с трёх сторон, и ключом к его пониманию является река, которая течёт к западу от него, пояснил профессор.

Переправиться через реку сложно, однако российские военные фактически пересекли её в некоторых районах и оттеснили часть украинских сил на юг, считает аналитик.

По мнению Кларка, из-за того, что ВС России разрушили важный мост через реку, украинцам, возможно, придётся решать, "окопаться" в Северодонецке, рискуя "стать ещё одним Мариуполем", или покинуть город, пока есть такая возможность.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что ВСУ грозит катастрофа в Северодонецке и повторение истории с "Азовсталью", если украинские военные не уйдут из города.