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Автор Игорь Рябов

Мэр Львова считает недостаточной русофобию на Украине

Мир

Мэр западноукраинского города Львов Андрей Садовой заявил, что русофобия на Украине находится на недостаточно высоком уровне.

Так градоначальник ответил на жалобы в отношении него по поводу употребления в соцсети уничижительных слов в адрес граждан РФ.

"Мы знаем, что вещи надо называть своими именами. И что наша русофобия все еще недостаточна", — сообщил Садовой.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал русский мир раком, который угрожает Европе. По словам официального представителя МИД РФ, Марии Захаровой, сейчас Польша находится в авангарде русофобии, которая охватила западные страны после начала спецоперации на Украине.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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