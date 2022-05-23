Мэр Львова считает недостаточной русофобию на Украине

Мэр западноукраинского города Львов Андрей Садовой заявил, что русофобия на Украине находится на недостаточно высоком уровне.

Так градоначальник ответил на жалобы в отношении него по поводу употребления в соцсети уничижительных слов в адрес граждан РФ.

"Мы знаем, что вещи надо называть своими именами. И что наша русофобия все еще недостаточна", — сообщил Садовой.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал русский мир раком, который угрожает Европе. По словам официального представителя МИД РФ, Марии Захаровой, сейчас Польша находится в авангарде русофобии, которая охватила западные страны после начала спецоперации на Украине.