Мэр западноукраинского города Львов Андрей Садовой заявил, что русофобия на Украине находится на недостаточно высоком уровне.
Так градоначальник ответил на жалобы в отношении него по поводу употребления в соцсети уничижительных слов в адрес граждан РФ.
"Мы знаем, что вещи надо называть своими именами. И что наша русофобия все еще недостаточна", — сообщил Садовой.
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал русский мир раком, который угрожает Европе. По словам официального представителя МИД РФ, Марии Захаровой, сейчас Польша находится в авангарде русофобии, которая охватила западные страны после начала спецоперации на Украине.
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