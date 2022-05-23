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Автор Дмитрий Плотников

Санкции против РФ и помощь Киеву пролоббировали Ходорковский, Ахметов и Пинчук

Мир

Санкции против России и военную помощь американцев Киеву пролоббировали Михаил Ходорковский и олигархи с Украины Виктор Пинчук и Ринат Ахметов.

Санкции против РФ и помощь Киеву пролоббировали Ходорковский, Ахметов и Пинчук

Они профинансировали доклад Атлантического совета "Глобальная стратегия 2022: Противодействие агрессии Кремля сегодня для конструктивных отношений завтра", который вышел за полмесяца до начала СВО.

Для экономического удара по России и усиления давления на неё, в документе рекомендуют Штатам и их союзникам два главных направления работы: внутреннее (с оппозиционерами) и внешнее (военное — усиление НАТО на российских границах), сообщает RT.

В предисловии к документу один из авторов за помощь выражает благодарность фонду российского беглого олигарха FRF — Future of Russia Foundation. Подчёркивается, что без "щедрой поддержки" Ходорковского доклад был бы невозможен.

Годовой отчёт Фонда показал, только в 2021 году он перевёл Атлантическому совету почти 152 тыс. фунтов стерлингов. Основной актив Рината Ахметова System Capital Management каждый год жертвует центру сумму до миллиона долларов, а фонд Пинчука Victor Pinchuk Foundation — до полумиллиона долларов в год.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Любовь Степушова
Темы ринат ахметов виктор пинчук михаил ходорковский
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