Сапёр ВС РФ: боевики ВСУ стали привязывать к своим минам рыболовные крючки

Сапёр рассказал, что "умелые" боевики ВСУ стали привязывать к своим минам рыболовные крючки.

Силы НМ ЛНР при поддержке ВС РФ освободили уже не мало населённых пунктов республики. Однако ВСУ оставили после себя "подарки" в виде смертоносных ловушек. Сапёры, которые прибыли в ЛНР для гуманитарного разминирования, рассказали корреспонденту "МК", что работа будет долгой. Противотанковые и противопехотные мины разбросаны везде: на земле, под землёй, на выходах в блиндажи, на деревьях и т. д.

Только за полтора месяца сапёры разминировали 50 гектаров территории и обезвредили около 500 взрывоопасных предметов.

Специалист Международного противоминного центра Вооруженных сил России с позывным "Лекс" рассказал, что противопехотные мины чаще всего устанавливают на натяжной датчик, используя проволоку управления от противотанковой управляемой ракеты — ПТУР. Такая растяжка практически не заметна. Однако некоторые "умельцы" начали использовать рыболовную мононить.

"С одной стороны крепится английская булавка, а с другой рыболовные крючки-тройники. Это все устанавливается в мину, а крючки разбрасываются по траве. Заметить их сложно, но стоит зацепиться обмундированием, как мина срабатывает", — пишет "МК".

Другой способ минирования на рыболовные крючки — ручная граната на дереве. К взрывному устройству привязывается проволока, а на другой конец приматывают крючок. Гранату устанавливают на дерево, а крючок свешивается с ветки и "ловит" прохожих.