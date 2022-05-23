Германское правительство более месяца блокирует заявку на поставку на Украину 100 БМП Marder концерна Rheinmetall, которые находятся в распоряжении производителя.
"Лицемерная игра правительства Шольца о якобы невозможности поставки в Украину боевых машин пехоты Marder выходит на новый виток", — пишет Bild.
По информации издания, БМП могли бы быть приведены в боевую готовность в течение шести недель. Если бы немецкие власти одобрили сделку, машины могли бы отправится в Украину уже летом.
Ранее немецкий генерал в отставке Эрих Вад заявил, что поставки тяжёлого вооружения Украине не имеют смысла, и могут привести к страшным последствиям для всего мира.
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