Bild: Германия блокирует поставку 100 БМП Marder на Украину

Германское правительство более месяца блокирует заявку на поставку на Украину 100 БМП Marder концерна Rheinmetall, которые находятся в распоряжении производителя.

"Лицемерная игра правительства Шольца о якобы невозможности поставки в Украину боевых машин пехоты Marder выходит на новый виток", — пишет Bild.

По информации издания, БМП могли бы быть приведены в боевую готовность в течение шести недель. Если бы немецкие власти одобрили сделку, машины могли бы отправится в Украину уже летом.

Ранее немецкий генерал в отставке Эрих Вад заявил, что поставки тяжёлого вооружения Украине не имеют смысла, и могут привести к страшным последствиям для всего мира.