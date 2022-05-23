Политолог Данилин: приговор Шишимарину был назначен Киевом ещё до суда

По мнению политолога Павла Данилина, в судебном процессе, проведённом на Украине над российским военным Вадимом Шишимариным, всё было решено с самого начала — и сам виновный, и мера пресечения.

Данилин, слова которого приводит "МК", отметил, что этот судебным процесс — чисто показательный, и ни о каком правосудии здесь речь не идёт, поскольку приговор для Шишимарина был вынесен ему Киевом ещё до суда.

По словам эксперта, суд над российским контрактником является сигналом для ДНР и ЛНР, на территории которых сейчас содержатся примерно 2,5 тысячи пленных ВСУ.

23 мая стало известно, что российский военнослужащий Шишимарин приговорён Соломенским районным судом Киева к пожизненному тюремному заключению. Россиянин обвиняется в убийстве мирного жителя под городом Сумы.