Поддубный: боях за Северодонецк ВСУ применили станции контрбатарейной борьбы

Командир дивизиона, молодой подполковник с позывным "Тобол" рассказал, что в боях за Северодонецк ВС Украины впервые применили станции контрбатарейной борьбы.

Ситуация в Лисичанско-Северодонецкой агломерации складывается не лучшим образом для киевского режима. В "котле" могут оказаться до 15 тысяч боевиков ВСУ.

Командир дивизиона, подполковник с позывным "Тобол" рассказал военному корреспонденту Евгению Поддубному, что ВСУ используют американские системы контрбатарейной борьбы AN/TPQ и засекают работающие батареи. Он отметил, что, скорее всего, украинские военные готовились к боям в городе и не были готовы к выходу в открытые поля.

"Поэтому — маскировка, манёвры, всё, чему научила Родина. Видно, что противник изначально планировал бои в городах, не выходя в открытые поля. В этом случае конфликт закончился бы быстрее", — рассказал "Тобол".

Поддубный сообщает, что вся донбасская дуга в движении, а по звукам можно отличить американские гаубицы от советских. Ссылаясь на украинские источники, военкор пишет, что ВСУ начали отводить свои войска из Северодонецка. Сам Поддубный эту информацию подтвердить или опровергнут пока не может.

"В настоящее время оккупированный ВСУ и нацбатами Северодонецк связан с "внешним миром" только через западное направление, и то условно — перебрасываемые сюда киевским командованием усиления и колонны снабжения подвергаются массированному обстрелу со стороны российской артиллерии и авиации", — сообщает Поддубный.