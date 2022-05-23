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Автор Светлана Нерадовская

Аграновский: в суде над Шишимариным не было даже минимального правосудия

Мир

Судебный процесс над российским военным Вадимом Шишимариным на Украине не был обеспечен даже самыми минимальными стандартами правосудия, уверен адвокат Дмитрий Аграновский.

Аграновский: в суде над Шишимариным не было даже минимального правосудия

По мнению юриста, процесс над россиянином Шишимариным, приговорённому в Киеве к пожизненному заключению "за нарушение законов и обычаев войны", был исключительно показательным и не имел ничего общего с настоящим правосудием, о чём говорит молниеносное осуждение и быстрое вынесение максимального приговора.

Аграновский отметил, что Киев таким образом пытается показать, что российские военнопленные находятся у них в роли заложников и с ними можно делать всё, что угодно.

Адвокат напомнил, что Шишимарину предоставили только украинского адвоката, а представителям российского дипведомства не разрешили появляться на процессе.

Признание осуждённого тоже, по убеждению адвоката, выглядит очень сомнительно.

"Что касается признания, то человека можно заставить признаться в чем угодно. Выбивать показания — целое искусство. Результатам этого процесса доверять нельзя", — сказал адвокат в беседе с РИА Новости.

Защита российского военного собирается обжаловать приговор. Адвокат в вопросе дальнейшей судьбы Шишимарина настроен достаточно позитивно.

"Я думаю, что ему не придется отбывать пожизненный срок, поскольку срок существования киевского режима гораздо меньше, чем срок его жизни. Его судьба будет решена и в военном плане, и в политическом", — добавил Аграновский.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы суд украина дмитрий аграновский
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