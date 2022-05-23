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Автор Игорь Рябов

Кива заявил о юридической ничтожности приговора солдату ВС РФ на Украине

Мир

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива прокомментировал решение украинского суда, который приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному лишению свободы.

Кива заявил о юридической ничтожности приговора солдату ВС РФ на Украине

"Их приговоры и решения не имеют никакой юридической силы и основаны только на физическом превосходстве преступной системы над человеком", — сообщил Кива.

Он призвал ещё немного потерпеть, поскольку киевскому режиму "недолго осталось".

В понедельник, 23 мая суд на Украине обвинил пленного российского солдата в "нарушении законов и обычаев войны" и приговорил его к пожизненному сроку. Адвокаты обвиняемого намерены обжаловать приговор.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия не располагает большими возможностями для защиты военнослужащего ВС РФ на месте, однако будет принимать меры по другим каналам.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина дмитрий песков
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