EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Польше испугались "бездомности и голода" из-за наплыва украинских беженцев
УкрСМИ: ВС РФ начали штурм Лимана
Зеленский: ракетный удар по Черниговской области привёл к гибели 87 военных
Чижов: Зеленского, упорно говорящего о победе Украины, ждёт разочарование
Новым названием McDonald’s в России станет Mс
Тюменка выиграла на кассе в магазине 1 млн рублей
Аналитик Правосудов: не получится заставить Норвегию делиться прибылью с Киевом
Автор Елена Ивченко

ВС РФ захватили рубежи города Золотое и продвигаются в Лисичанском направлении

Мир

Российские военные заняли рубежи города Золотое, что Луганской области и взяли под контроль командный пункт ВСО.

"Главная новость сегодняшнего дня — это продвижение российских подразделений в сторону Лисичанска. Сегодня наши военнослужащие захватили рубежи Золотого, заняв командный пункт ВСО", — сообщил корреспондент издания "Известия" Денис Кулага.

Отмечается, что ещё неделю назад там находились расчёты ВСО и командование, в настоящий момент он контролируется войсками РФ.

Ранее сообщалось, что российские Вооружённые силы начали штурм города Лиман и уже заняли несколько улиц на северной части города: Подстепная, Юбилейная и Казацкая.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
Зеленский: одной из сильнейших армий мира ВС Украины "сломали хребет"

Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.

Зеленский: одной из сильнейших армий мира ВС Украины "сломали хребет"
Норвегия отклонила призыв Польши делиться с Украиной прибылью от нефти и газа
Мир. Новости мира
Норвегия отклонила призыв Польши делиться с Украиной прибылью от нефти и газа
Мир. Новости мира
Генерал армии США Милли: риск серьёзного конфликта с Россией растёт
Силовые структуры
Аналитик Купер: группировке ВСУ в Лисичанске и Северодонецке наступает конец
Людмила Черткова США готовы воевать за Тайвань. Украине обидно Людмила Черткова Любовь Степушова Китай формирует БРИКС+ , чтобы встретить санкции США Любовь Степушова Инна Новикова "Подземный гарнизон": Как хочется жить! О героях СССР и ушлёпках "Азовстали" Инна Новикова
Новости Украины
Зеленский сдал полякам бывшую Украину
Силовые структуры
На Украине мгновенным ударом уничтожены минимум 50 единиц военной техники
WarGonzo: "В украинский Павлоград прибыло два батальона польской пехоты"
Силовые структуры
WarGonzo: "В украинский Павлоград прибыло два батальона польской пехоты"
Последние материалы
Компост: технологии производства домашних удобрений
США готовы воевать за Тайвань. Украине обидно
В Польше испугались "бездомности и голода" из-за наплыва украинских беженцев
Сорт малины "Полька" отлично подходит для консервации
УкрСМИ: ВС РФ начали штурм Лимана
Зеленский: ракетный удар по Черниговской области привёл к гибели 87 военных
Чижов: Зеленского, упорно говорящего о победе Украины, ждёт разочарование
Новым названием McDonald’s в России станет Mс
Тюменка выиграла на кассе в магазине 1 млн рублей
Аналитик Правосудов: не получится заставить Норвегию делиться прибылью с Киевом
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников