ВС РФ захватили рубежи города Золотое и продвигаются в Лисичанском направлении

Российские военные заняли рубежи города Золотое, что Луганской области и взяли под контроль командный пункт ВСО.

"Главная новость сегодняшнего дня — это продвижение российских подразделений в сторону Лисичанска. Сегодня наши военнослужащие захватили рубежи Золотого, заняв командный пункт ВСО", — сообщил корреспондент издания "Известия" Денис Кулага.

Отмечается, что ещё неделю назад там находились расчёты ВСО и командование, в настоящий момент он контролируется войсками РФ.

Ранее сообщалось, что российские Вооружённые силы начали штурм города Лиман и уже заняли несколько улиц на северной части города: Подстепная, Юбилейная и Казацкая.