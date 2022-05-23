Российские военные заняли рубежи города Золотое, что Луганской области и взяли под контроль командный пункт ВСО.
"Главная новость сегодняшнего дня — это продвижение российских подразделений в сторону Лисичанска. Сегодня наши военнослужащие захватили рубежи Золотого, заняв командный пункт ВСО", — сообщил корреспондент издания "Известия" Денис Кулага.
Отмечается, что ещё неделю назад там находились расчёты ВСО и командование, в настоящий момент он контролируется войсками РФ.
Ранее сообщалось, что российские Вооружённые силы начали штурм города Лиман и уже заняли несколько улиц на северной части города: Подстепная, Юбилейная и Казацкая.
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