УкрСМИ: ВС РФ начали штурм Лимана

Украинские средства массовой информации сообщают, что российские военные начали штурм Лимана.

Отмечается, что российские Вооружённые силы уже заняли несколько улиц на северной части города: Подстепная, Юбилейная и Казацкая.

Ранее сообщалось, что передовые группы союзных войск РФ и ДНР начали бои на окраинах города Лимана (до 2016 года — Красный Лиман), который находится от Славянска примерно в 20 км. Противник несёт потери в живой силе и военной технике. Уничтожен бронетранспортёр ВСУ, прикрывающий пехотные подразделения на передовой линии.