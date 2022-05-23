Украинские средства массовой информации сообщают, что российские военные начали штурм Лимана.
Отмечается, что российские Вооружённые силы уже заняли несколько улиц на северной части города: Подстепная, Юбилейная и Казацкая.
Ранее сообщалось, что передовые группы союзных войск РФ и ДНР начали бои на окраинах города Лимана (до 2016 года — Красный Лиман), который находится от Славянска примерно в 20 км. Противник несёт потери в живой силе и военной технике. Уничтожен бронетранспортёр ВСУ, прикрывающий пехотные подразделения на передовой линии.
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Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.