По мнению аналитика Сергей Правосудова, не получится принудить Норвегию отдавать часть своих доходов от импорта нефти и газа Украине.
Эксперт уверен, что такие шаги возможны исключительно на добровольной основе, или же под санкциями, которые в отношении Норвегии никто, конечно же, вводить не станет.
"Заставить их поделиться прибылью не получится никак, только добровольно, по-другому это невозможно. Если только на них накладывать дополнительно санкции, но не знаю, кто на этот шаг осмелится. Просто это приведёт к еще большему росту цен и полному безумию", — сказал Правосудов в беседе с Lenta. ru.
Эксперт добавил, что было бы странно пытаться обвинить Норвегию в мировом энергетическом кризисе, потому что рост цен идёт совсем не оттуда, и Норвегия просто продолжает поставки нефти и газа в приемлемых для себя объёмах.
Ранее в МИД Норвегии подтвердили рост доходов от импорта газа и нефти, при этом отметив и экономические проблемы страны, вызванные санкциями против РФ.
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