Аналитик Правосудов: не получится заставить Норвегию делиться прибылью с Киевом

По мнению аналитика Сергей Правосудова, не получится принудить Норвегию отдавать часть своих доходов от импорта нефти и газа Украине.

Эксперт уверен, что такие шаги возможны исключительно на добровольной основе, или же под санкциями, которые в отношении Норвегии никто, конечно же, вводить не станет.

"Заставить их поделиться прибылью не получится никак, только добровольно, по-другому это невозможно. Если только на них накладывать дополнительно санкции, но не знаю, кто на этот шаг осмелится. Просто это приведёт к еще большему росту цен и полному безумию", — сказал Правосудов в беседе с Lenta. ru.

Эксперт добавил, что было бы странно пытаться обвинить Норвегию в мировом энергетическом кризисе, потому что рост цен идёт совсем не оттуда, и Норвегия просто продолжает поставки нефти и газа в приемлемых для себя объёмах.

Ранее в МИД Норвегии подтвердили рост доходов от импорта газа и нефти, при этом отметив и экономические проблемы страны, вызванные санкциями против РФ.