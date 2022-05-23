Лукашенко: "Запад недооценил последствия санкций, но виноват Путин"

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Запад недооценил последствия антироссийских санкций, но в этом виноват глава Российской Федерации Владимир Путин.

"Они (на Западе, — Прим. ред.) явно недооценили (последствия санкций, — Прим. ред.). Они жили, читая свои средства массовой информации, ну и получили и инфляцию, и прочее. Правда, Путин виноват. Там во всем виноват Путин", — отметил он в ходе встречи с президентом РФ в Сочи.

На что Путин с улыбкой ответил, что он с ними поговорит.

"Мы с ним серьезно поговорим!" — заключил российский лидер.

Ранее Лукашенко на саммите ОДКБ в Москве в присутствии Владимира Путина предложил реагировать на фейки и информационные вбросы, основываясь на опыте Китая.