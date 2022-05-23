На Изюмском направлении солдаты российской армии захватили у украинских военных в качестве трофеев пулемёты американского происхождения Browning калибра 12,7 мм.
"На Изюмском направлении российские военные захватили у украинской армии много американских крупнокалиберных пулемётов системы Браунинга (M2 Browning) калибра 12.7 мм", — сообщает корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что на патронных коробках нанесена надпись cargo aircraft only, означающая, что оружие доставлялось на Украину авиацией.
Ранее спецназ группировки "О" "отжал" у ВСУшников американские ракеты и 120 миллиметровые мины для миномётов, поставленные украинским боевикам Чехией и Соединёнными Штатами.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.