GT: США принесли проблемы всему миру, наживаясь на продажах списанного оружия

Попытки Вашингтона расширить своё влияние в мире с помощью продажи подержанного оружия часто становятся неплохой поддержкой для террористов. Передовыми американскими технологиями могут пользоваться единицы, в частности члены AUKUS (Великобритания, Австралия и США). Остальные довольствуются списанным оружием, которое продают по заоблачным ценам.

Эксперты китайского издания Global Times полагают, что США продают своё оружие не только для огромного заработка, но и с целью разжигания локальных конфликтов. Более того, Вашингтон довольно ревностно относится к своим постоянным клиентам. Например, США отказались поставлять Турции истребители F-35 после того, как Анкара приобрела российские системы ПВО С-400. Однако Вашингтон не может контролировать все поставки.

"Часть оружия оказалась на чёрном рынке, в итоге попав в чужие руки, в том числе террористов и других преступников. Это создало дополнительные риски для безопасности всего мира", — заявили в Китае.

Авторы китайского издания убеждены, что безответственная торговля оружием может усилить преступные группировки и поспособствовать росту насилия.