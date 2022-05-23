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Автор Юлия Миленина

Вадим Горшенин: цели и задачи спецоперации РФ на Украине можно смело менять

Мир

Цели и задачи специальной военной операции на Украине, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным в её начале, можно смело менять. Об этом сообщил Председатель совета директоров Pravda.Ru Вадим Горшенин, комментируя инициативу главы Украины Владимира Зеленского о предоставлении полякам специального правового статуса.

Вадим Горшенин: цели и задачи спецоперации РФ на Украине можно смело менять

По его словам, после заявления Зеленского о скором внесении в Верховную раду законопроекта о правах поляков на Украине стало ясно, что на территории этого государства очевиден новый госпереворот. Он подчеркнул: закон позволит полякам получить контроль над госуправлением Украины.

"Любые мирные переговоры с Украиной как независимым государством со стороны России не могут продолжаться, потому что Украины как государства больше не существует. После заявления гаранта конституции этой страны об изменении её основного закона без референдума Украина является просто территорией. Ничейной. И основная задача России в ходе спецоперации может быть определена как защита русских и русскоязычных граждан от попадания в плен страны-участницы Североатлантического альянса", — отметил Горшенин.

Он добавил, что украинские военные оказались в сложной ситуации, ведь их заставляют сражаться за "новые приобретения польских панов". Председатель совета директоров Pravda.Ru предложил донести до действующих солдат и пленных обещание Зеленского полякам, чтобы они передали эту информацию своим родственникам и знакомым, продолжающим верить "президенту-лицедею".

"Надо просто говорить о том, что бывших украинцев, по заявлению Зеленского, теперь смогут задерживать, допрашивать и наказывать польские полицейские. Это новая реальность для бывших украинцев", — считает глава Pravda.Ru.

Горшенин призвал запомнить дату 22 мая 2022 года, когда после выступления в "марионеточной" Верховной раде польского президента Анджея Дуды у РФ появилась новая цель в специальной военной операции. Он пояснил, что Россия не может позволить потомкам украинцев, которые освобождали Европу от фашизма, оказаться в плену и под пятой страны, входящей в НАТО.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато польша украина вадим горшенин верховная рада владимир зеленский
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