Стариков: вступление Финляндии в НАТО грозит России экономическими проблемами

По мнению публициста Николая Старикова, вступление Финляндии и Швеции в состав Североатлантического альянса грозит России не военными, а экономическими проблемами. Он полагает, что впоследствии может быть заблокировано Балтийское море с целью экономического "удушения".

"Здесь кроется определённая угроза блокирования выхода нашего на возможные торговые пути", — сказал специалист в беседе с изданием "Украина.ру".

Эксперт отметил, что у России есть ещё Дальний Восток. Однако не стоит недооценивать экономическую угрозу после вступления Финляндии и Швеции в альянс.