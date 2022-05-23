По мнению публициста Николая Старикова, вступление Финляндии и Швеции в состав Североатлантического альянса грозит России не военными, а экономическими проблемами. Он полагает, что впоследствии может быть заблокировано Балтийское море с целью экономического "удушения".
"Здесь кроется определённая угроза блокирования выхода нашего на возможные торговые пути", — сказал специалист в беседе с изданием "Украина.ру".
Эксперт отметил, что у России есть ещё Дальний Восток. Однако не стоит недооценивать экономическую угрозу после вступления Финляндии и Швеции в альянс.
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Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.