Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал идею обменять украинского политика Виктора Медведчука на сдавшихся в плен боевиков с "Азовстали".
По его словам, вряд ли можно говорить о таком обмене, ведь Медведчук — гражданин Украины, который не имеет отношения к РФ и не является военнослужащим.
"В случае лиц, сдавшихся в плен на "Азовстали", речь идёт о военных и членах националистических формирований. Это совершенно разные категории, вряд ли здесь можно говорить об обменах", — сказал Песков журналистам.
Он добавил, что обмен военнопленными с украинской стороной идёт постоянно. Как пояснил пресс-секретарь российского президента, этим занимаются военнослужащие.
Ранее глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий заявил, что не исключает возможности обмена Медведчука на боевиков "Азова"*.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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