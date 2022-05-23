EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Песков: вряд ли можно говорить об обмене Медведчука на боевиков с "Азовстали"

Мир

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал идею обменять украинского политика Виктора Медведчука на сдавшихся в плен боевиков с "Азовстали".

Песков: вряд ли можно говорить об обмене Медведчука на боевиков с "Азовстали"

По его словам, вряд ли можно говорить о таком обмене, ведь Медведчук — гражданин Украины, который не имеет отношения к РФ и не является военнослужащим.

"В случае лиц, сдавшихся в плен на "Азовстали", речь идёт о военных и членах националистических формирований. Это совершенно разные категории, вряд ли здесь можно говорить об обменах", — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что обмен военнопленными с украинской стороной идёт постоянно. Как пояснил пресс-секретарь российского президента, этим занимаются военнослужащие.

Ранее глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий заявил, что не исключает возможности обмена Медведчука на боевиков "Азова"*.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы дмитрий песков виктор медведчук
Sberbank
Новости
Дзермант: "Зеленский мог пообещать Польше часть Украины"
Onet: поток украинских беженцев в Польше создаёт угрозу гуманитарного кризиса
Погибшего на Украине солдата похоронили в Батайске: сын спрашивает, где папа
МИД РФ призывает отменить санкции в обмен на поставки украинского зерна
Политолог Ежов: танки Польши "создали имиджевые потери для ФРГ и Шольца"
Песков: вряд ли можно говорить об обмене Медведчука на боевиков с "Азовстали"
Ераносян: Порошенко до зубов вооружал ВСУ "Покемонами" и "Стугнами"
Укровояки обратились к Зеленскому: "Не хотим быть пушечным мясом"
Сапёр из ДНР: ВСУ оставили осколочные мины с растяжками в Мариуполе
Глава Луганской ОВА: чтобы выбить русских из села в ЛНР, нужно "положить" армию
Популярное
Мир. Новости мира
Зеленский: одной из сильнейших армий мира ВС Украины "сломали хребет"

Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.

Зеленский: одной из сильнейших армий мира ВС Украины "сломали хребет"
Норвегия отклонила призыв Польши делиться с Украиной прибылью от нефти и газа
Мир. Новости мира
Норвегия отклонила призыв Польши делиться с Украиной прибылью от нефти и газа
Мир. Новости мира
Генерал армии США Милли: риск серьёзного конфликта с Россией растёт
Силовые структуры
Аналитик Купер: группировке ВСУ в Лисичанске и Северодонецке наступает конец
Людмила Черткова Украина войдёт в ЕС и НАТО, но не как Украина Людмила Черткова Любовь Степушова Зеленский сдал полякам бывшую Украину Любовь Степушова Инна Новикова "Подземный гарнизон": Как хочется жить! О героях СССР и ушлёпках "Азовстали" Инна Новикова
Силовые структуры
На Украине мгновенным ударом уничтожены минимум 50 единиц военной техники
Новости Украины
Зеленский сдал полякам бывшую Украину
WarGonzo: "В украинский Павлоград прибыло два батальона польской пехоты"
Силовые структуры
WarGonzo: "В украинский Павлоград прибыло два батальона польской пехоты"
Последние материалы
Ераносян: Порошенко до зубов вооружал ВСУ "Покемонами" и "Стугнами"
Укровояки обратились к Зеленскому: "Не хотим быть пушечным мясом"
Сапёр из ДНР: ВСУ оставили осколочные мины с растяжками в Мариуполе
Глава Луганской ОВА: чтобы выбить русских из села в ЛНР, нужно "положить" армию
Стремидловский: Зеленский хочет втянуть поляков в конфликт за "особый статус"
Командование ВСУ направило в "котёл" под Лисичанском новые подразделения
Bloomberg: Европу ждёт энергетический коллапс уже в конце 2022 года
Пушилин: "Пленные с "Азовстали" содержатся в ДНР, их будут судить в республике"
В Запорожье ракетным ударом уничтожены девять спецназовцев подразделения "Корд"
Минобороны: российские системы ПВО сбили три украинских штурмовика Су-25
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников