Песков: вряд ли можно говорить об обмене Медведчука на боевиков с "Азовстали"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал идею обменять украинского политика Виктора Медведчука на сдавшихся в плен боевиков с "Азовстали".

По его словам, вряд ли можно говорить о таком обмене, ведь Медведчук — гражданин Украины, который не имеет отношения к РФ и не является военнослужащим.

"В случае лиц, сдавшихся в плен на "Азовстали", речь идёт о военных и членах националистических формирований. Это совершенно разные категории, вряд ли здесь можно говорить об обменах", — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что обмен военнопленными с украинской стороной идёт постоянно. Как пояснил пресс-секретарь российского президента, этим занимаются военнослужащие.

Ранее глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий заявил, что не исключает возможности обмена Медведчука на боевиков "Азова"*.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.