Укровояки обратились к Зеленскому: "Не хотим быть пушечным мясом"

Украинские военные 13-го батальона 58-ой бригады ВСУ обратились к главе государства Владимиру Зеленскому с призывом, что они не хотят быть пушечным мясом.

"Мы действующие военнослужащие 13-го батальона 58-ой бригады ВСУ обращаемся к Главнокомандующему Вооружённых сил Украины с просьбой не использовать нас как мясо и отвести на безопасное расстояние для доукомлектации техникой, боеприпасами и людьми", — сказал в видеоролике один из военных.

По его словам, что многие из бойцов не держали ни разу в жизни оружия в руках, не говоря уже о какой-то военной подготовке.

Украинский военный добавил, что у батальона нет боеприпасов, вооружения, заканчивается провизия, а руководство постоянно запугивает и грозится посадить их в тюрьму.