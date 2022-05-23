Стремидловский: Зеленский хочет втянуть поляков в конфликт за "особый статус"

Обещание полякам особого правового статуса со стороны президента Украины Владимира Зеленского показывает его желание заставить Варшаву активнее сражаться на стороне Киеве в ходе спецоперации. А пока Польша в плане помощи Украине делает ровно столько, сколько поручает ей коллективный Запад. Такое мнение выразил политолог Станислав Стремидловский.

"Варшава показала киевскому режиму, что она не хотела бы более активно втягиваться в решение украинского кризиса. Максимум, на что сейчас готова Польша, — это в рамках кризиса реализовывать те или иные поручения коллективного Запада и США. Из последнего — "эвакуация" зерна", — пояснил Стремидловский в беседе "ПолитЭксперту".

Тем не менее политолог полагает, что такие небольшие реверансы в сторону Польши вряд ли сподвигнут её на более активную помощь Киеву. Стремидловский уверен, что Варшава будет согласна на более решительные действия только в одном случае — если украинские власти примут решение отдать Польше территории, принадлежавшие ей до 1939 года.

Политолог призвал вообще не относиться серьёзно к заявлению Киева об особом статусе полякам.

"Киевской власти завтра может вообще не быть. Чем тогда будет являться особый статус? Фикцией, мыльным пузырем? Чего-либо серьезного в этом заявлении нет", — добавил Стремидловский.