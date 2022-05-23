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Автор Елена Ивченко

НМ ЛНР: авиация Украины скинула на посёлок Яцковка сверхтяжёлые бомбы

Мир

Офицеры Народной милиции ЛНР сообщили, что украинские боевики при помощи авиации разрушили сверхтяжёлыми бомбами несколько посёлков на севере Донецкой области.

По словам военных, на населённый пункт Яцковка упала бомба, которая весит около тонны.

"Погибли шесть мирных жителей, разрушены несколько домов и церковь", — сообщили они.

Отмечается, что воронка от взрыва настолько большая, что туда с лёгкостью поместится пара грузовиков.

Военнослужащие ЛНР рассказали, что всего в этом районе было сброшено несколько подобных снарядов.

Напомним, что в понедельник, 23 мая, артиллерия Народной милиции ЛНР возобновила плотный огонь по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Северодонецке.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
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