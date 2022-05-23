Моравецкий: нам не нужен "мир любой ценой" на Украине

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, мир на Украине "любой ценой" не должен быть принят.

Польский премьер уверен, что украинский конфликт может быть завершён только так, как это будет приемлемо для самих украинцев.

"Мир — наша общая цель, но это не может быть мир любой ценой. Мы не можем согласиться на диалог, который может использовать президент России Владимир Путин, диалог над главами украинцев", — цитирует Моравецкого издание La Repubblica.

По убеждению премьера Польши, переговоры с Россией и её президентом Владимиром Путиным в принципе невозможны. Моравецкий продолжает "демонизировать" Россию, уверяя всех, что "её невозможно остановить". По его словам, РФ не способна прийти к мирному соглашению в украинском конфликте.

"Многие политики пытались вести переговоры с президентом России и всегда это заканчивалось одинаково — унижением. Некоторые западные политики все еще думают, что Россия в конце концов остановится. У меня есть один совет: не надо иллюзий", — заключил Моравецкий.